2019-12-11T12:21:30+03:00
Общество

Родители из Самары получили уникальную возможность похвастаться успехами своего ребенка

Лучшие истории будут опубликованы на страницах газеты "Комсомольская правда"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В конкурсе уже есть первые участникиВ конкурсе уже есть первые участники
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В Самаре перед Новым годом родители получили возможность рассказать всем жителям региона об успехах своей дочери или сына. Причем за этот рассказ можно получить хороший приз, а лучшие истории юных спортсменов, танцоров, поэтов и отличников будут напечатаны в газете "Комсомольская правда".

Уже сейчас в конкурсе принимает участие 11 детей. Родители Дамира Хамидуллина, например, рассказали о том, как он занял второе место на соревнованиях детской лиги по дзюдо. Мама Дианы Одегбили похвалилась успехами юной модели, также как и мама Ксюши Каштановой - солнечной малышки.

В числе участниц и Врвара Ситник - юная писательница, победитель всероссийского конкурса "Волшебное слово", и спортсмен Григорий Гриднев, которому сломанная рука не помешала прошагать по площади Куйбышева в строю юнармейцев, и талантливая чирлидерша Варвара Дощенко.

Считаете, что ваш ребенок и его успехи тоже достойны восхищения и подражания? Скорее переходите на страницу нашего конкурса и принимайте в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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