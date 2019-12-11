Родители из Самары получили уникальную возможность похвастаться успехами своего ребенка

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-11T12:21:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре перед Новым годом родители получили возможность рассказать всем жителям региона об успехах своей дочери или сына. Причем за этот рассказ можно получить хороший приз, а лучшие истории юных спортсменов, танцоров, поэтов и отличников будут напечатаны в газете "Комсомольская правда".

Уже сейчас в конкурсе принимает участие 11 детей. Родители Дамира Хамидуллина, например, рассказали о том, как он занял второе место на соревнованиях детской лиги по дзюдо. Мама Дианы Одегбили похвалилась успехами юной модели, также как и мама Ксюши Каштановой - солнечной малышки.

В числе участниц и Врвара Ситник - юная писательница, победитель всероссийского конкурса "Волшебное слово", и спортсмен Григорий Гриднев, которому сломанная рука не помешала прошагать по площади Куйбышева в строю юнармейцев, и талантливая чирлидерша Варвара Дощенко.

Считаете, что ваш ребенок и его успехи тоже достойны восхищения и подражания? Скорее переходите на страницу нашего конкурса и принимайте в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU