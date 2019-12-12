В Самаре коллекторов наказали рублем за «устрашающее» письмо должнице

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-12T10:00:38+03:00

Испугавшись, женщина обратилась за помощью к приставам, а те заставили фирму ответить перед судом

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В Самаре привлекли к ответственности фирму, которая пошла на обман, чтобы выбить из местной жительницы долги. Организация направила ей «устрашающее» письмо со штампом «Утверждено приказное производство».

- Самарчанка посчитала, что это письмо означает, что рассмотрение ее вопроса передано в суд. Испугавшись, она обратилась в отдел ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц по возврату просроченной задолженности. В связи с этим была проведена внеплановая проверка организации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Коллекторская фирма предоставила копии писем, но штампа, который напугал женщину, там не было. Дело дошло до суда. Служители Фемиды рассмотрели материалы дела и пришли к выводу, что организация превысила свои полномочия. Ей назначили штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU