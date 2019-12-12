В Самаре директора детсада будут судить за аферу с субсидиями на 1,2 млн рублей
Мужчина получил бюджетные деньги, обманув департамент образования
Директору детсада грозит уголовное наказание за хищение бюджетных денегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре предстанет перед судом директор одного из детских садов, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
- Установлено, что мужчина с февраля по декабрь 2017 года и с января по декабрь 2018 года похитил 1,24 млн рублей, которые были выделены детскому саду из городского бюджета в виде субсидий. Сделал он это, предоставив в департамент образования ложные сведения, - сообщили в прокуратуре города.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU