2019-12-12T11:15:11+03:00
Общество

Житель Самарской области проведет 5 суток под арестом за пьянку в общественном месте

Мужчина не захотел оплатить штраф и теперь посидит взаперти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчину привлекли к ответственности после вмешательства судебных приставовМужчину привлекли к ответственности после вмешательства судебных приставовФото: Архив "КП"
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Житель Хворостянского района проведет 5 суток за решеткой за распитие алкоголя в запрещенном месте. Сначала мужчину пытались наказать штрафом, но когда он проигнорировал это требование, дело дошло до ареста.

- Сотрудники полиции выписали мужчине штраф в 600 рублей. В установленный срок он его не оплатил, поэтому на него составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Сумма штрафа была удвоена, - сообщил в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Долг свой мужчина так и не погасил, в итоге приставы составили на него новый протокол. По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил ему административный арест на 5 суток. Также ему все-таки придется оплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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