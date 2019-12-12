Житель Самарской области проведет 5 суток под арестом за пьянку в общественном месте

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-12T11:15:11+03:00

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Житель Хворостянского района проведет 5 суток за решеткой за распитие алкоголя в запрещенном месте. Сначала мужчину пытались наказать штрафом, но когда он проигнорировал это требование, дело дошло до ареста.

- Сотрудники полиции выписали мужчине штраф в 600 рублей. В установленный срок он его не оплатил, поэтому на него составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Сумма штрафа была удвоена, - сообщил в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Долг свой мужчина так и не погасил, в итоге приставы составили на него новый протокол. По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил ему административный арест на 5 суток. Также ему все-таки придется оплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU