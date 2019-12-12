2019-12-12T11:38:03+03:00
Происшествия

Жителя Самары будут судить за вымогательство у мужчины 2 млн рублей

Мужчина требовал деньги, угрожая убийством, вместе с еще двумя приятелями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина, который находился в розыске за вымогательство, скоро предстанет перед судомМужчина, который находился в розыске за вымогательство, скоро предстанет перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель, который находился в розыске за вымогательство 2 млн рублей. На преступление он пошел вместе с еще двумя знакомыми.

- Установлено, что в ноябре 2016 года трое самарцев объединились в преступную группу и стали под угрозой насилия и убийства вымогать деньги у одного мужчины. Они требовали отдать им 2 млн рублей, потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал им 1 млн рублей. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Самары.

Недавно надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, и его отправили в суд. Рассмотрением дела займется Промышленный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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