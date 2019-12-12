В аэропорту Курумоч криминальный пассажир при досмотре утащил чужую барсетку с деньгами
В самарском аэропорту Курумоч произошла дерзкая кража. Там у одного из пассажиров после досмотра пропала барсетка с деньгами. Как выяснилось, «перекочевала» она в руки другого находчивого пассажира.
- 34-летний мужчина при досмотре на входе в аэропорт оставил барсетку. Пропажу он обнаружил уже в зале ожидания. Пассажир обратился за помощью к полицейским, и те просмотрели записи с камер наблюдения, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Камеры запечатлели, как барсетку забрал мужчина, который проходил досмотр следом за потерпевшим. Он завернул ее в свою куртку, а потом прошел с ней в туалет и забрал из сумки 7,2 тысячи рублей. Полицейские задержали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU