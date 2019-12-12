В аэропорту Курумоч криминальный пассажир при досмотре утащил чужую барсетку с деньгами

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-12T11:58:53+03:00

Мужчина спрятал сумку под куртку, а потом «выпотрошил» ее в туалете

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В самарском аэропорту Курумоч произошла дерзкая кража. Там у одного из пассажиров после досмотра пропала барсетка с деньгами. Как выяснилось, «перекочевала» она в руки другого находчивого пассажира.

- 34-летний мужчина при досмотре на входе в аэропорт оставил барсетку. Пропажу он обнаружил уже в зале ожидания. Пассажир обратился за помощью к полицейским, и те просмотрели записи с камер наблюдения, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Камеры запечатлели, как барсетку забрал мужчина, который проходил досмотр следом за потерпевшим. Он завернул ее в свою куртку, а потом прошел с ней в туалет и забрал из сумки 7,2 тысячи рублей. Полицейские задержали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU