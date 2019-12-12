2019-12-12T12:18:04+03:00
Общество

В Самаре несколько ресторанов и кафе из-за долгов останутся без горячей воды

Теплоэнергетики собираются отключить водоснабжение в течение декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горячей воды в четырех кафе и ресторанах не будет, пока они не погасят долгиГорячей воды в четырех кафе и ресторанах не будет, пока они не погасят долгиФото: Татьяна Коркина
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В Самаре несколько кафе и ресторанов останутся без горячей воды под Новый год. Теплоэнергетики намерены отключить ее за долги.

- На такую крайнюю меру нас вынуждает руководство Чайхоны «Шарабара», ресторана чешской кухни Czech Duck, Zombie bar и пиццерии «Крутон». Общий их долг составляет более 160 тысяч рублей. Горячая вода в заведения вернется только после полной оплаты долга, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что ранее теплоэнергетики отключили горячую воду более 15,5 тысячам человек и 13 организациям. Также без горячего водоснабжения рискуют остаться около 250 магазинов, салонов красоты, санаториев, торговых и деловых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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