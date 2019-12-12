Статистика ДТП в России за 2019 год: жители страны стали меньше попадать в аварии

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-12T12:56:09+03:00

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В России 2019 год отметился снижением количества аварий на дорогах. По сравнению с прошлым годом число ДТП уменьшилось на 3,5%, а число погибших — на 9,4%. Такие хорошие показатели отмечаются в целом по стране, а вот в отдельно взятых регионах ситуация складывается хуже, пишет News.ru.

Так, в этом году в России произошло 133,2 тысячи ДТП, в которых погибли 13,5 тысяч человек и 171,3 тысячи были ранены. На федеральный трассах, согласно статистике Госавтоинспекции, произошли 17,2 тысяч аварий, что на 3,3% меньше, чем в 2018 году. Число погибших уменьшилось на 11,6%, а раненых — на 2,6%. Что касается дорог общего пользования, то там в этом году было зафиксировано более 125 тысяч ДТП, в том числе на региональных и межмуниципальных дорогах 24,3 тысячи аварий, а на дорогах местного значения — свыше 81 тысячи ДТП. Количество аварий в городских округах возросло на 1,4%, в городских поселениях — на 2,5%, а в сельских поселениях — на 5,8%. Специалисты объясняют частые аварии в регионах тем, что местные власти зачастую неравномерно распределяют средства и финансируют работы не в полном объеме.

К слову, в Самарской области в этом году отмечается снижение количества аварий на дорогах. По сравнению с 2018 годом их количество сократилось на 8,8%. Также уменьшилось число погибших — на 16,2% и раненых в авариях — на 8,5%. По данному показателю регион сейчас занимает 4 место по стране. Столь высоких результатов удалось добиться в том числе благодаря системе «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU