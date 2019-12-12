В самарских школах предложили ввести уроки полового воспитания

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-12T13:14:00+03:00

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В самарских школах могут ввести уроки по половому и нравственному воспитанию. С такой инициативой выступили представители Самарского государственного колледжа. Идею студентов признали лучшей в проекте «Как сделать из идеи закон».

- В 2018 году в Самарской области 4034 ребенка родились у несовершеннолетних матерей. Часть из них отказались от детей. В связи с этом было предложено включить половое и нравственное воспитание в учебные планы, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

В скором времени данную молодежную инициативу рассмотрят депутаты Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU