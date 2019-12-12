Не трогал детские сады и школы: самарский наркокурьер рассказал, как зарабатывал криптовалюту

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-12T13:43:17+03:00

Операцию по задержанию наркокурьера задержали во время совместной операции полиции и ФСБ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодого человека, которого все считали образцовым сыном и просто хорошим человеком, недавно признали виновным в распространении наркотиков

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- Он очень добрый, спокойный и отзывчивый мальчик, маме своей помогал с уходом за тяжело больной бабушкой, - говорят родственники о Денисе Селищева. В этом году 31-летнего парня поймали с поличным при распространении наркотиков.

- Я и подумать не могла, мы с ним давно знакомы, недавно поселились пососедству, стали часто общаться, он мне очень помогал с воспитанием ребенка, Денис - хороший человек, - рассказывала суду его девушка.

По данным УФСБ России по Самарской области и полицейских, которые долго наблюдали за Денисом, он с января по март 2019 года работал курьером, фасовщиком и оператором по распространению наркотиков в Самаре.

В марте его задержали с поличным во время совместной операции силовиков, при нем изъяли синтеческие наркотики и психотропные вещества. Уже в июле Селищева отдали под суд, вменив ему с десяток эпизодов распространения наркоктиков.

- Я не мог найти работу, рассматривал разные варианты, в том числе и варианты со сбытом наркоктиков, - признался в суде Денис Селищев. - Сначала работал на один интернет-магазин курьером: забирал уже расфасованный товар, раскладывал его по тайникам. Нельзя было делать закладки около госучреждений, детских садов и школ. Платили раз в неделю криптивалютой. Потом открылся еще один подобный интернет-магазин, я стал сотрудничать с ним тоже. Мне предложили должность оператора, плюс я стал оптовым курьером, нашел себе помощников, которые делали тайники в те моменты, когда я не успевал.

Суд учел положительные характеристики молодого человека, а также тот факт, что он активно сотрудничал со следствием.

Недавно Дениса Селичева приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU