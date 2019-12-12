2019-12-12T14:21:32+03:00
Общество

Нужно больше золота: регоператор по работе с мусором в Самарской области пожаловался на большие расходы

«Экостройресурс» рассказал, куда уходят деньги
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Кроме того, за вывоз мусора в Самарской области платят только 70% жителей и компаний.Кроме того, за вывоз мусора в Самарской области платят только 70% жителей и компаний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором пожаловался на тяжелое положение. В частности, «Экостройресурс» недоволен тем, что ему пришлось создавать самому базу данных по потребителям, разбираться с контейнерами, а также решать вопрос, связанный с отсутствием индексации тарифа на обращение с ТКО, несмотря на увеличение расходов регоператора.

- Например, за этот год введены новые операторы по обработке (сортировке), не предусмотренные тарифом, утвержденным в 2018, что тоже корректирует транспортную логистику и увеличивает расход на бензин. Тарифы полигонов были увеличены в середине года, разницу покрывает «ЭкоСтройРесурс». Регоператор взял на себя комиссию банков по оплате коммунальной услуги, ввел понижающий коэффициент для некоторых категорий потребителей, организацию центров обслуживания населения, расходы на водный транспорт по обслуживанию территорий, расположенных через Волгу и другие статьи, не входящие в тариф. Только с момента установления тарифа в ноябре 2018 года топливо значительно выросло в цене, - пожаловался регоператор.

Если вкратце – «Экостройресурс» недоволен тем, что тратит больше, чем планировал. Кроме того, за вывоз мусора в 63 регионе платят только 70% жителей и компаний. Глава Министерства природы РФ Дмитрий Кобылкин попросил губернаторов регионов, в том числе Самарского, помочь регоператорам. В частности, в Минприроды предлагают привести в порядок территориальную схему, оборудовать контейнерные площадки, а также погасить долги перед региональным оператором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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