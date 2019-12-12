2019-12-12T14:26:59+03:00
Умные вещи

Новогодние скидки до 20000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy в Билайн

Только с 5 декабря 2019 по 12 января 2020 года
Борис БРИТВА
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Билайн в преддверии Нового года предлагает посетителям своих магазинов или интернет-магазина сэкономить до 20000 рублей при покупке некоторых моделей смартфонов Samsung Galaxy.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«В преддверии Нового года вопрос выбора подарков становится как никогда актуальным. Стараясь упростить процесс выбора для посетителей наших магазинов, мы создали по-настоящему выгодное предложение, позволяющее приобрести сразу несколько устройств по цене одного».

Только с 5 декабря 2019 по 12 января 2020 года во всех магазинах и интернет-магазине Билайн действует специальное предложение – скидка до 20000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными аксессуарами или другими устройствами Samsung. В акции участвуют ряд аксессуаров, а также смартфоны Samsung Galaxy, планшеты Samsung Galaxy Tab, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit. Согласно условиям акции, сумма дополнительных товаров должна превышать сумму скидки на 1 рубль.

Покупатель сможет самостоятельно собрать свой комплект и выбрать на сумму скидки, например, второе устройство в подарок для себя или своих близких. Например, при покупке Samsung Galaxy Note 10 + размер скидки составит 20000 рублей. Добавив к сумме скидки 1 рубль можно выбрать до 10 различных товаров на указанную сумму.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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