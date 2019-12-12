В Самаре закончились места на четырех кладбищах

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-12T14:47:21+03:00

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Власти Самары закрыли четыре кладбища в городе. Речь идет о «Зубчаниновском», «Кряжском», «Безымянском» и «Яблоньке» (недалеко от улиц Дальней и Ташкентской). Все из-за того, что там закончились места. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской мэрии.

Документ вступил в силу 12 декабря.

Таким образом, в городе осталось 16 кладбищ: «Рубежное», «Городское», «Береза», «Прибрежное», «Лесное», «Управленческое», «Татарское», «Мехзаводское», «Песчаная глинка», «Еврейское», «Сорокины хутора», «Спасское», «Южное», «Самарское», «Вознесенское» и «Центральное».

Напомним, ранее в Самарской области собирались построить крематорий. Даже выбрали место – в Куйбышевском районе рядом с поселком Рубежный. Однако местные жители выступили против того, чтобы рядом с их домами появился крематорий. Сейчас в качестве возможных мест для строительства рассматривают участки в Красноярском и Кинельском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU