2019-12-12T14:47:21+03:00
Общество

В Самаре закончились места на четырех кладбищах

Власти города закрыли «Яблоньку», «Безымянское», «Зубчаниновское» и «Кряжское»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Таким образом, в городе осталось 16 кладбищ.Таким образом, в городе осталось 16 кладбищ.Фото: Архив "КП"
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Власти Самары закрыли четыре кладбища в городе. Речь идет о «Зубчаниновском», «Кряжском», «Безымянском» и «Яблоньке» (недалеко от улиц Дальней и Ташкентской). Все из-за того, что там закончились места. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской мэрии.

Документ вступил в силу 12 декабря.

Таким образом, в городе осталось 16 кладбищ: «Рубежное», «Городское», «Береза», «Прибрежное», «Лесное», «Управленческое», «Татарское», «Мехзаводское», «Песчаная глинка», «Еврейское», «Сорокины хутора», «Спасское», «Южное», «Самарское», «Вознесенское» и «Центральное».

Напомним, ранее в Самарской области собирались построить крематорий. Даже выбрали место – в Куйбышевском районе рядом с поселком Рубежный. Однако местные жители выступили против того, чтобы рядом с их домами появился крематорий. Сейчас в качестве возможных мест для строительства рассматривают участки в Красноярском и Кинельском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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