«Ночной патруль»: в машине с девушкой, которой оторвало голову в ДТП в Самаре, были два полицейских

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-12T15:01:29+03:00

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Активисты «Ночного патруля» заявили, что в машине, которая попала в жуткое ДТП на Волжском шоссе, были два полицейских. Якобы оба мужчины служат в Красноглинском ОВД Самары.

- Сегодня в «Ночной Патруль» поступила информация, что и второй пострадавший в смертельном ДТП является сотрудником МВД. Оба они служат в Красноглинского ОВД Самары. В любом случае, дождёмся результатов экспертизы и после этого будем делать выводы, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице «Ночного патруля Самара» Вконтакте.

Напомним, жуткая авария произошла 7 декабря. «Тойота Камри» вылетела с дороги и врезалась в бетонную опору, а потом в дерево. В машине было трое людей – два молодых человека и девушка. Последняя погибла на месте – ей оторвало голову. Мужчины пострадали, но выжили. Ранее сообщалось, что один из пострадавших – участковый. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU