Чучела крокодилов, которые изъяли в аэропорту Курумоч, передали детскому эколого-биологическому центру

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-12T15:46:03+03:00

В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. Фото: Самарская таможня.

Изменить размер текста: A A

Самарские таможенники передали два чучела сиамских крокодилов, которые изъяли в аэропорту Курумоч, областному детскому эколого-биологическому центру. Их нашли у российского пассажира, который прилетел из Вьетнама. Сиамские крокодилы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

- В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. В декабре 2019 года в соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы было принято решение о безвозмездной передаче предметов фауны детскому учреждению, - рассказали в Самарской таможне.

Подобные мероприятия таможенники проводили в 2018 году. Например, тогда они передали в детское учреждение конфискованное чучело крокодила другого вида.

ИСТОЧНИК KP.RU