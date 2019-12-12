2019-12-12T15:46:03+03:00
Общество

Чучела крокодилов, которые изъяли в аэропорту Курумоч, передали детскому эколого-биологическому центру

Их привез пассажир из Вьетнама
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. Фото: Самарская таможня.В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. Фото: Самарская таможня.
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Самарские таможенники передали два чучела сиамских крокодилов, которые изъяли в аэропорту Курумоч, областному детскому эколого-биологическому центру. Их нашли у российского пассажира, который прилетел из Вьетнама. Сиамские крокодилы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

- В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. В декабре 2019 года в соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы было принято решение о безвозмездной передаче предметов фауны детскому учреждению, - рассказали в Самарской таможне.

Подобные мероприятия таможенники проводили в 2018 году. Например, тогда они передали в детское учреждение конфискованное чучело крокодила другого вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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