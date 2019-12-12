МТС показала голографический видеозвонок на 5G

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-12T15:58:38+03:00

Телемост прошел между Москвой и Кронштадтом

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МТС показали двусторонний голографический междугородний телемост с использованием технологии 5G. Демонстрация прошла на открытии конференции и выставки высоких технологий «Неделя российского интернета» (RIW 2019).

Телемост прошел между Москвой и Кронштадтом. Собеседники в прямом эфире видели голограммы друг друга — проецируемое лазером объемное изображение.

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Для телемоста МТС предоставила свои сети, а Huawei — оборудование. По данным МТС, во время телемоста скорость передачи данных составляла более 2 гигабит в секунду.

По мнению президента МТС Алексея Корня, благодаря высокой скорости 5G в будущем сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы.

В июне МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сетей связи пятого поколения в России, а в августе — запустили пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте. В сентябре компании поставили рекорд по скорости на уровне 3,7 гигабит в секунду (тест проводился на смартфоне).

Коммерческие запуски 5G в России планируются в 2022 году. Накануне российские операторы подписали соглашение о намерениях для развития 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU