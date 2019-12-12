2019-12-12T16:43:52+03:00
Общество

В Самаре из-за работ на водоводе на Самарской четыре автобуса пустят в объезд

Изменения затронут маршруты № 3, 5д, 11 и 48д
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы начнут ходить по измененной схеме с 21:00 12 декабряАвтобусы начнут ходить по измененной схеме с 21:00 12 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в четверг, 12 декабря, в Самаре изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов: № 3, 5д, 11 и 48д. С 21:00 они будут курсировать в объезд участка улицы Самарской.

- Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм на улице Самарской в районе дома № 32 вводится временное ограничение движения на отрезке между улицами Ленинградской и Венцека, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На время работ, сроки окончания которых не уточняются, автобусы будут курсировать по следующему маршруту: Самарская, Ленинградская, Галактионовская в обоих направлениях. Жителей города просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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