В Самаре замдиректора фирмы будут судить за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-12T17:03:31+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом заместитель генерального директора одного из ООО. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, 13 сентября прошлого года обвиняемый незаконно получил от представителя фирмы 225 тысяч рублей. За эти деньги он обещал согласовать акты о приемке выполненных работ по договорам подряда, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его служителям Фемиды. Дело замдиректора организации рассмотрит Куйбышевский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU