2019-12-12T17:16:12+03:00
Общество

Онкология, ВИЧ и грипп: против каких болезней борются российские изобретатели лекарств

В Роспатенте рассказали, какие заявки на патентование фармразработок к ним поступают чаще всего
Ольга НОВИКОВА
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Российские фармацевты активно изобретают новые препараты и способы леченияРоссийские фармацевты активно изобретают новые препараты и способы леченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Каждый год в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступает около двух тысяч заявок на получение патента фармацевтики. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев. Он отметил, что за последние пять лет доля отечественных производителей в общем количестве заявок стабильно составляла 43-48%.

- На первом месте в списке – лекарственные средства для лечения онкологии. Например, недавно запатентовали способ адресной доставки лекарств к пораженным клеткам с помощью наночастиц, - рассказал Григорий Ивлиев.

Кроме того, он отметил, что немало заявок подается на патентование препаратов для борьбы с вирусами ВИЧ и гриппа, а также вакцин для животноводства.

- Достаточно динамично также развивается патентование тест-систем для выявления молекулярно-генетических маркеров и постановки точного диагноза пациенту, - пояснил он.

Так, например, в этом году были запатентованы оригинальная технология выявления лучевых поражений с помощью помеченных клеток крови, изобретение, которое с помощью специально созданных клеток обманывает атеросклероз, снижает его вероятность и чистит кровь, а также новый способ лечения патологии основания черепа, позволяющий сохранить при травме полный объем движений в шейном отделе позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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