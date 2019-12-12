16 самарских школьников в День Конституции РФ получили паспорта из рук губернатора

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-12T18:18:15+03:00

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В День Конституции РФ, который отмечается 12 декабря, несколько школьников Самарской области, которым в этом году исполнилось 14 лет, получили паспорта. Главный документ для каждого гражданина России ребятам вручил лично губернатор Дмитрий Азаров.

Вручение паспортов прошло в здании регионального правительства. На мероприятие пригласили 16 школьников из Самары и районов области, которые добились особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

- Сегодня у вас особый день, который запомнится вам на долгие годы. Вы впервые получаете документ, который позволяет вам сделать еще один шаг во взрослую жизнь, наделяет вас правами и обязанностями гражданина РФ, - сказал глава региона и пожелал всем ребятам дальнейших успехов.

Дмитрий Азаров также отметил, что перед ребятами открыты все дороги, для этого делается все необходимое. К примеру, в области открываются «Точки роста», новые технопарки, кванториумы, а еще строятся новые школы с современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU