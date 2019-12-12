Стало известно, во сколько обойдутся новогодние развлечения возле стадиона "Самара Арена"

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-12T19:37:09+03:00

Культурные и спортивные мероприятия около спортобъекта растянутся на две недели

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Стало известно, в какую сумму обойдутся новогодние праздничные развлечения возле стадиона "Самара Арена". Мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни, будут проводиться там с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

- По итогам электронного аукциона победителем было признано ООО "Майс Маркет". С ним будет заключен договор на сумму 44,4 млн рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Какие именно мероприятия будет организовывать возле "Самара Арены" компания, не уточняется. Вероятно, речь идет об "Олимпийской деревне", которую хотят разместить на последней миле до стадиона. Ранее власти региона анонсировали, что с 28 декабря по 8 января возле спортобъекта будут работать 3-километровая лыжня, каток-аллея длиной 250 метров, хоккейная площадка, терем Снегурочки и арт-аллея снеговиков. Также гостям "Олимпийской деревне" обещают заезд на собачьих упряжках, регби на снегу, олимпиаду в валенках, лыжный спринт и забег в новогодних костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU