Образцы для подражания: губернатор вручил государственные награды 48 жителям Самарской области

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-12T20:09:21+03:00

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В четверг, 12 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды заслуженным жителям региона. Медалей, почетных знаков и грамот удостоились 48 человек: педагоги, инженеры, врачи, сотрудники почты и работники заводов.

- Каждый из вас добился на своей стезе выдающихся результатов, заслужил признание и уважение земляков. Ваша жизнь и трудовая деятельность – достойный образец для подражания. Нашей молодежи точно есть с кого брать пример, – отметил глава региона.

Так, среди награжденных были генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, которого удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, и несколько сотрудников завода: начальники секторов предприятия Олег Астунин и Алексей Радаев, а также инженер-конструктор Елена Кравт. Кроме того, награду получил заведующий отделением анестезиологии-реанимации Самарской городской больницы им. Н.А. Семашко Владимир Дразнин, который проработал в медучреждении почти полвека. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач РФ». Также награду из рук губернатора Дмитрия Азарова получила известная самарская певица Клара Корнилова, которая возглавляет коллектив «Хмель».

ИСТОЧНИК KP.RU