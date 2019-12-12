В Тольятти будут судить виновника гибели двоих рабочих при взрыве на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор»

СЕГОДНЯ 21:47 2019-12-12T21:48:44+03:00

Директор одной из компаний не обеспечил безопасность людей при сварочных работах

Изменить размер текста: A A

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о взрыве на месте бывшего завода «Куйбышевфосфор» в Тольятти, в результате которого погибли двое рабочих. Уже скоро предполагаемый виновник случившегося - директор ООО «Новые технологии асфальта» - предстанет перед судом.

- По версии следствия, 6 сентября 2018 года обвиняемый не создал безопасные условия труда при сварочных работах, которые проводились вблизи бочек с топливом. В итоге произошло воспламенение, повлекшее гибель двоих человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно по уголовному делу утвердили обвинительное заключение. После этого следователи направили его на рассмотрение в федеральный суд. Мужчине грозят принудительные работы и лишение права занимать определенные должности, или же он может сесть за решетку на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU