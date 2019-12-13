Аэропорт Курумоч заговорил голосом диктора федерального телеканала

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-13T08:09:36+03:00

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Самарский аэропорт Курумоч получил новый голос. Теперь информировать пассажиров о вылете или прилете самолетов будет диктор одного из федеральных каналов.

- В аэропорту начала работать новая комплексная система информирования пассажиров, главной особенностью которой является передача данных сразу через два модуля - визуальный и звуковой. Также был заменен голос оповещения. Теперь информацию о рейсах объявляет приятный женский голос одного из теледикторов, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

На данный момент записано более 150 типов сообщений, которые, как отмечают представители аэропорта, можно будет легко перевести на 26 языков мира. На это потребуется несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU