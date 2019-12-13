2019-12-13T08:29:02+03:00
Происшествия

В Самаре бывшего таможенника заставили вернуть взятки государству

Мужчина получал незаконные вознаграждения за помощь в заполнении деклараций
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экс-таможеннику придется выплатить судебный штраф и вернуть все взяткиЭкс-таможеннику придется выплатить судебный штраф и вернуть все взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре транспортные прокуроры добились через суд возвращения в доход государства 68 тысяч рублей, которые незаконно получил бывший главный государственный таможенный инспектор.

- Установлено, что таможенник с 2017 по 2018 год семнадцать раз получил мелкие взятки за консультации по заполнению деклараций на товары на общую сумму 68 тысяч рублей. В апреле 2019 года уголовное дело в отношении него было прекращено, ему назначили судебный штраф в 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В дальнейшем Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в Советский районный суд с требованием взыскать с бывшего сотрудника таможни все незаконно полученные им деньги. Служители Фемиды иск удовлетворили. Теперь экс-таможеннику придется выплатить судебный штраф и вернуть государству все взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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