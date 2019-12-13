В Самаре 12 управляющих компаний могут лишить лицензии из-за долгов за тепло

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-13T08:53:05+03:00

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В Самаре 12 управляющих компаний из-за долгов за тепло и горячую воду могут остаться без лицензии. Общая сумма их задолженности перед теплоэнергетиками превысила 163 млн рублей.

- Эти УК систематически нарушают платежную дисциплину. За тепло они не рассчитывались от трех месяцев до двух лет. По каждому фигуранту «черного» списка мы подготовил иски в суд. В дальнейшем руководителей этих организаций привлекут к субсидиарной ответственности. Имущество компаний арестуют, а затем передадут на реализацию, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают специалисты предприятия, лишиться лицензии могут те управляющие компании, которые не платили за тепло в течение двух и более месяцев. В список вошли как раз такие организации. Кроме того, известно, что руководство данных УК исправно собирает платежи с жителей домов, но потом удерживают часть средств на своих счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU