2019-12-13T08:53:05+03:00
Общество

В Самаре 12 управляющих компаний могут лишить лицензии из-за долгов за тепло

Общая сумма задолженности этих организаций составляет более 163 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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УК "забывают" перечислять деньги теплоэнергетикам и копят миллионные долгиУК "забывают" перечислять деньги теплоэнергетикам и копят миллионные долгиФото: Татьяна Коркина
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В Самаре 12 управляющих компаний из-за долгов за тепло и горячую воду могут остаться без лицензии. Общая сумма их задолженности перед теплоэнергетиками превысила 163 млн рублей.

- Эти УК систематически нарушают платежную дисциплину. За тепло они не рассчитывались от трех месяцев до двух лет. По каждому фигуранту «черного» списка мы подготовил иски в суд. В дальнейшем руководителей этих организаций привлекут к субсидиарной ответственности. Имущество компаний арестуют, а затем передадут на реализацию, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают специалисты предприятия, лишиться лицензии могут те управляющие компании, которые не платили за тепло в течение двух и более месяцев. В список вошли как раз такие организации. Кроме того, известно, что руководство данных УК исправно собирает платежи с жителей домов, но потом удерживают часть средств на своих счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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