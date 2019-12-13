2019-12-13T09:19:39+03:00
Общество

Пора надевать противогаз: в Новокуйбышевске учительница во время урока унизила девятиклассника

Педагог во всеуслышание заявила, что от ученика неприятно пахнет
Анастасия ФИЛАТОВА
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В школе уже провели служебную проверкуВ школе уже провели служебную проверкуФото: Архив "КП"
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На днях в школе № 7 в Новокуйбышевске произошла неприятная ситуация. Учитель во всеуслышание завила, что от девятиклассника воняет. Произошло все во время урока, когда женщина вызвала парня к доске.

- Пока сын отвечал, педагог сообщила всему классу, что теперь она знает, от кого здесь воняет. После чего спросила у сына, когда он последний раз мылся, тот ответил, что вчера, и продолжил отвечать урок. Однако учитель на этом не остановилась, она, насмехаясь, заявила, что больше не может находиться в классе без противогаза, - рассказали gorodnsk63.ru родители ученика.

Девятиклассник больше не смог терпеть такого отношения к себе, собрал портфель и ушел из школы. На следующий день его родители забрали оттуда документы. Директор учебного заведения в дальнейшем сообщила, что по данному факту была проведена служебная проверка. Педагог признала, что некорректно повела себя по отношению к ученику. Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности. Также она уже принесла свои извинения парню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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