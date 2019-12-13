2019-12-13T09:50:10+03:00
Общество

В Самаре чиновники объяснили, почему на улице Луначарского все еще нет света

Субподрядчик устраняет недочеты генподрядчика в качестве жеста доброй воли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сроки включения освещения переносились уже несколько раз, последний был намечен на эту неделюСроки включения освещения переносились уже несколько раз, последний был намечен на эту неделюФото: Архив "КП"
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Чиновники рассказали, почему на улице Луначарского в Самаре до сих пор не работает освещение. Как оказалось, генподрядчик, который занимался строительством дороги, обанкротился, и работы на себя взял субподрядчик. Сделал он это, как объяснили в департаменте градостроительства, в качестве жеста доброй воли.

- Для восстановления освещения необходимо делать прокол под дорожным полотном и подключение кабельной «перемычки». К сожалению, на сегодняшний день точная дата включения освещения не известна, - отметили в депстрое.

Субподрядчик пообещал устранить недочеты, но, по словам чиновников, он не имеет прямых юридических оснований для выполнения гарантийных обязательств. Поскольку компания сама вызвалась помочь с включением света на Луначарского, то чиновники не могут заставить или принудить ее к выполнению работ и к скорейшему их завершению. Видимо, остается только ждать, когда организация, наконец, решится все доделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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