В Самаре чиновники объяснили, почему на улице Луначарского все еще нет света

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-13T09:50:10+03:00

Сроки включения освещения переносились уже несколько раз, последний был намечен на эту неделю Фото: Архив "КП"

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Чиновники рассказали, почему на улице Луначарского в Самаре до сих пор не работает освещение. Как оказалось, генподрядчик, который занимался строительством дороги, обанкротился, и работы на себя взял субподрядчик. Сделал он это, как объяснили в департаменте градостроительства, в качестве жеста доброй воли.

- Для восстановления освещения необходимо делать прокол под дорожным полотном и подключение кабельной «перемычки». К сожалению, на сегодняшний день точная дата включения освещения не известна, - отметили в депстрое.

Субподрядчик пообещал устранить недочеты, но, по словам чиновников, он не имеет прямых юридических оснований для выполнения гарантийных обязательств. Поскольку компания сама вызвалась помочь с включением света на Луначарского, то чиновники не могут заставить или принудить ее к выполнению работ и к скорейшему их завершению. Видимо, остается только ждать, когда организация, наконец, решится все доделать.

ИСТОЧНИК KP.RU