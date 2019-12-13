Попарились с огоньком: за сутки в Самарской области сгорели четыре бани
В Самарской области за одни сутки сгорели сразу четыре бани. От огня пострадали постройки в Шенталинском, Большеглушицком, Пестравском районах и в Кинеле.
- Самый большой пожар произошел в частной бане на улице Красноармейской в селе Пестравка. Там площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили возгорание 6 пожарных и 2 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Чуть меньше по площади - 30 квадратных метров - сгорела баня в пгт Алексеевском на улице Чапаевской. К счастью, во всех четырех случаях никто не пострадал. Причины пожаров сейчас устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU