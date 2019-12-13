2019-12-13T10:05:32+03:00
Происшествия

Попарились с огоньком: за сутки в Самарской области сгорели четыре бани

К счастью, никто при пожарах не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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За одни сутки пожарным пришлось тушить сразу четыре частные баниЗа одни сутки пожарным пришлось тушить сразу четыре частные баниФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области за одни сутки сгорели сразу четыре бани. От огня пострадали постройки в Шенталинском, Большеглушицком, Пестравском районах и в Кинеле.

- Самый большой пожар произошел в частной бане на улице Красноармейской в селе Пестравка. Там площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили возгорание 6 пожарных и 2 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Чуть меньше по площади - 30 квадратных метров - сгорела баня в пгт Алексеевском на улице Чапаевской. К счастью, во всех четырех случаях никто не пострадал. Причины пожаров сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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