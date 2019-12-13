2019-12-13T10:21:51+03:00
Общество

Суд отказался отменять итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области

Иск одной из кандидаток на эту должность отклонили
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд не поддержал иск Диляры Котиковой к областному правительствуСуд не поддержал иск Диляры Котиковой к областному правительствуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 12 декабря, Ленинский районный суд вынес решение по иску генерального директора ОТР «Патриот» Диляры Котиковой. Она требовала признать незаконными итоги конкурса на пост министра культуры региона, в котором она принимала участие и не выиграла.

- Диляре Котиковой было отказано в удовлетворении административного иска, - сообщили в суде.

Напомним, что конкурс по выбору нового министра культуры был объявлен весной этого года. Достойных кандидатов так и не нашлось, в итоге губернатор сам назначил человека на эту должность. Теперь ведомство возглавляет Борис Илларионов. Такое решение не понравилось одной из участниц конкурса — Диляре Котиковой, и она обратилась в суд, но тот ее не поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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