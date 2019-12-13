Все началось с ссоры в подъезде: самарец на улице забил до смерти мужчину

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-13T11:00:33+03:00

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В Самаре суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого обвиняли в смертельном избиении мужчины. Преступление произошло в ночь на 5 апреля 2019 года в Промышленном районе города.

- Установлено, что в ту ночь между мужчинами в подъезде дома возник конфликт. Обвиняемый начал избивать своего оппонента руками по голове, туловищу и конечностям. После этого потерпевший, пытаясь скрыться от нападавшего, выбежал на улицу, но тот его настиг и продолжил избивать. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и назначил ему 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU