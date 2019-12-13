Сводил детей в музей: в Отрадном учителя ждет наказание за перевод второклассников через дорогу не по "зебре"
В Отрадном накажут учителя одной из школ, который самовольно решил сводить второклассников в музей, да еще и нарушил с ними ПДД - перевел детей через дорогу в неположенном месте. О произошедшем стало известно благодаря видеозаписи, размещенной в соцсетях.
- Установлено, что 4 декабря 28 учеников 2 класса одной из школ Отрадного в сопровождении учителя двигались по улице Пионерской в сторону улицы Гайдара, чтобы посетить музей истории города. Учитель повел их через дорогу не по пешеходному переходу. Он возглавлял колонну и даже не обернулся посмотреть, все ли успели пересечь проезжую часть. Кроме того, предупредительных элементов педагог не использовал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
После проведения проверки директору школы внесли представление, а на учителя завели административное дело по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU