В Самаре сделают интерактивную карту с отметками домов, где за долги отключили канализацию или установили пирамиду позора
Коммунальщики решили поторопить самарцев, которые все еще не погасили свои долги за холодную воду. Тот, кто вовремя не оплатит квитанции, останется под Новый год без канализации.
- В декабре мы отключили канализацию в 17 квартирах неплательщиков. Такая же мера ждет жителей домов по следующим адресам: Революционная, 155, Дыбенко, 27А, Агибалова, 76, Чернореченская, 12, поселок Красная Глинка, квартал 1, дом 10, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Отключения проводят в домах тех самарцев, которые не платили за воду более двух месяцев. В скором времени на сайте ресурсоснабжающей компании появится интерактивная карта города, где будут отмечены адреса с перекрытой канализацией, с установленной пирамидой позора, а также те дома, где у должников арестовали авто. Коммунальщии призывают горожан не тянуть и погасить свои долги, чтобы не остаться в праздничную ночь без канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU