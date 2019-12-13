2019-12-13T12:22:17+03:00
Общество

В Самаре сделают интерактивную карту с отметками домов, где за долги отключили канализацию или установили пирамиду позора

Узнать, где живут должники за воду, смогут все желающие
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время жители этих адресов останутся без канализации / Фото: РКС-СамараВ ближайшее время жители этих адресов останутся без канализации / Фото: РКС-Самара
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Коммунальщики решили поторопить самарцев, которые все еще не погасили свои долги за холодную воду. Тот, кто вовремя не оплатит квитанции, останется под Новый год без канализации.

- В декабре мы отключили канализацию в 17 квартирах неплательщиков. Такая же мера ждет жителей домов по следующим адресам: Революционная, 155, Дыбенко, 27А, Агибалова, 76, Чернореченская, 12, поселок Красная Глинка, квартал 1, дом 10, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Отключения проводят в домах тех самарцев, которые не платили за воду более двух месяцев. В скором времени на сайте ресурсоснабжающей компании появится интерактивная карта города, где будут отмечены адреса с перекрытой канализацией, с установленной пирамидой позора, а также те дома, где у должников арестовали авто. Коммунальщии призывают горожан не тянуть и погасить свои долги, чтобы не остаться в праздничную ночь без канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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