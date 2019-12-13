Запрет на выезд из страны помог жителю Самарской области погасить штраф за самовольно занятый участок
В Самарской области наказали местного жителя, который самовольно занял земельный участок. Ему пришлось оплатить штраф в 100 тысяч рублей. Правда, сделал это мужчина только после вмешательства приставов.
- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, о чем ему сообщили заказным письмом. Однако мужчина так и не погасил долг. Его вызвали в отдел приставов, где вручили постановление о временном запрете на выезд за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Только эта мера побудила мужчину полностью оплатить штраф. После этого запрет на выезд за границу с него сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU