Запрет на выезд из страны помог жителю Самарской области погасить штраф за самовольно занятый участок

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-13T12:49:09+03:00

Самарец испугался, что не сможет улететь из страны, и полностью оплатил долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Самарской области наказали местного жителя, который самовольно занял земельный участок. Ему пришлось оплатить штраф в 100 тысяч рублей. Правда, сделал это мужчина только после вмешательства приставов.

- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, о чем ему сообщили заказным письмом. Однако мужчина так и не погасил долг. Его вызвали в отдел приставов, где вручили постановление о временном запрете на выезд за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Только эта мера побудила мужчину полностью оплатить штраф. После этого запрет на выезд за границу с него сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU