Самарец украл ружье у друга и пошел грабить пивнушку
Марат Ш. оказался попал под следствие и суд за "подвиги", которые он совершал пятничным вечером. Дело в том, что 2 августа мужчина со своим другом сидели у того в гостях на ул.Буянова и выпивали.
Друг был охотник, у него в доме хранилось ружье, Марат, как узнал об этом, сразу попросил его показать.
Друг-охотник не увидел подвоха, вынес в комнату свою "Сайгу".
- У тебя и патроны наверняка есть? - загорелись глаза у Марата.
Конечно, у охотника патроны тоже были, он их с радостью продемонстрировал.
Неожиданно Марат схватил ружье, патроны и выбежал из квартиры. Друг и опомниться не успел.
С оружием мужчина сразу побежал в пивнушку, которая располагалась буквально в минуте ходьбы от места посиделок. Направил "Сайгу" в лицо продавщице и потребовал отдать ему выручку.
Добычей "сам-себе-охотника" стали 8 с небольшим тысяч рублей.
Мужчину вскоре задержали, а в октябре отдали под суд.
- Ему вменяют совершение двух преступлений: хищение оружия с боеприпасами и разбой с применением оружия, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Железнодорожного района Самары.
В обстоятельствах этого уголовного дела сейчас разбирается Железнодорожный райсуд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU