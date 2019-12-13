2019-12-13T13:02:36+03:00
Происшествия

Самарец украл ружье у друга и пошел грабить пивнушку

Теперь его судят сразу за два преступления
Александра БУДАЕВА
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Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается судСейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Марат Ш. оказался попал под следствие и суд за "подвиги", которые он совершал пятничным вечером. Дело в том, что 2 августа мужчина со своим другом сидели у того в гостях на ул.Буянова и выпивали.

Друг был охотник, у него в доме хранилось ружье, Марат, как узнал об этом, сразу попросил его показать.

Друг-охотник не увидел подвоха, вынес в комнату свою "Сайгу".

- У тебя и патроны наверняка есть? - загорелись глаза у Марата.

Конечно, у охотника патроны тоже были, он их с радостью продемонстрировал.

Неожиданно Марат схватил ружье, патроны и выбежал из квартиры. Друг и опомниться не успел.

С оружием мужчина сразу побежал в пивнушку, которая располагалась буквально в минуте ходьбы от места посиделок. Направил "Сайгу" в лицо продавщице и потребовал отдать ему выручку.

Добычей "сам-себе-охотника" стали 8 с небольшим тысяч рублей.

Мужчину вскоре задержали, а в октябре отдали под суд.

- Ему вменяют совершение двух преступлений: хищение оружия с боеприпасами и разбой с применением оружия, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

В обстоятельствах этого уголовного дела сейчас разбирается Железнодорожный райсуд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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