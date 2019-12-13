В Самаре неизвестный водитель сбил на Карбышева 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-13T13:44:00+03:00

Водитель не пропустил девочку, когда та шла по "зебре" на зеленый сигнал светофора Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские ищут водителя, который днем в четверг, 12 декабря, сбил семилетнюю девочку и уехал с места ДТП. Произошло все около 15:00 в районе строения 43 на улице Карбышева.

- Неустановленный водитель двигался по улице Дыбенко со стороны улицы Отважной и начал поворачивать налево на улицу Карбышева. В этот момент дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал переходила 7-летняя девочка. Автомобилист не пропустил ребенка и сбил его, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девочка, которая шла с занятий в школе домой, ушибла лоб. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU