2019-12-13T14:38:28+03:00
Общество

Самарский профессор получил литературную премию Андрея Белого

Жюри оценило вклад Виталия Лехциера в развитие гуманитарной науки
Ольга НОВИКОВА
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Фото предоставлено Самарским университетомФото предоставлено Самарским университетом
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Профессор философии Самарского университета, поэт и культуртрегер Виталий Лехциер стал лауреатом литературной премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты и критика». Жюри оценило работу Виталия Лехциера в качестве куратора литературных семинаров «Антропология поэтического опыта» и «Поэтическая логоцентрика», а также соредактора литературного портала «Цирк Олимп+TV» и одноименной книжной поэтической серии.

- Премию Андрея Белого мне присудили по совокупности - за различные литературные проекты, которые я вел или веду, - пояснил Виталий Лехциер. - Такое профессиональное признание для меня и огромная честь, и задание продолжать работу.

Независимую литературную премию Андрея Белого вручают с 1978 года за новаторские поэтические и прозаические произведения, за наиболее актуальные гуманитарные исследования. В разные годы ее лауреатами становились Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Саша Соколов, Геннадий Айги и другие. Жюри премии состоит из ведущих поэтов, критиков и экспертов в области литературы.

- Всему, что я делаю в качестве соредактора «Цирк Олимп+TV», я обязан поэту, культуртрегеру Сергею Лейбграду, который создал в Самаре это издание в 1995 году. Он смог привлечь на страницы издания выдающихся классиков и сделал его легендарным международным проектом, - отметил Виталий Лехциер.

С 2011 года журнал «Цирк Олимп+TV” снова начал издаваться в электронном формате, с тех пор вышло уже 32 номера. Виталию Лехциеру удалось привлечь на страницы издания новое поколение авторов, сделать акцент на новых темах и проблематике, расширить аудиторию и вывести «Цирк Олимп+TV» в ряд ведущих журналов, посвященных актуальной литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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