В Самарской области на водоемах браконьеры устанавливают сети в полкилометра

СЕГОДНЯ 20:30 2019-12-15T20:30:37+03:00

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14 декабря сызранские рыбаки провели "Рыболовный рейд" в селе Муранка. Активисты с самого утра вышли на лед реки Уса в Шигонском районе и вместе с представителями Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству искали нарушителей.

- Причиной такого рейда стали обнаруженные на этой неделе рыбаками многочисленные сети, некоторые из которых достигали длинны 500-700 метров. У рыболовов-любителей возникло подозрение, что сети ставили не обычные браконьеры, а некие рыболовецкие артели, - передает "КТВ-Луч".

Проверка получилась весьма удачной. За первые часы рейда подо льдом был обнаружен чал длиною не менее 500 метров. Похожие сети были замечены и в черте Сызрани, в частности на пруду ГЭС и реке Сызранка. Также их обнаружили в Сызранском районе у села Печерское.

ИСТОЧНИК KP.RU