Хоккейная «Лада» на домашнем льду обыграла «Торос»
В воскресенье, 15 декабря, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. «Лада» на своей площадке принимала «Торос» из Нефтекамска.
Счет в мачте был открыт на 7 минуте. Отличился защитник гостей Никита Воронин. Отыграться тольяттинцы смогли только в третьем периоде. На 46 минуте сравнял счет Филипп Толузаков. На 53 минуте его успех повторил Александр Денежкин. В итоге встреча завершилась победой «Лады» - 1:2.
Как сообщает пресс-службе тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет на выезде. В пятницу, 20 декабря, ей предстоит в Новокузнецке сыграть против «Металлурга».
ИСТОЧНИК KP.RU