Хоккейная «Лада» на домашнем льду обыграла «Торос»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-16T08:29:09+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. «Лада» на своей площадке принимала «Торос» из Нефтекамска.

Счет в мачте был открыт на 7 минуте. Отличился защитник гостей Никита Воронин. Отыграться тольяттинцы смогли только в третьем периоде. На 46 минуте сравнял счет Филипп Толузаков. На 53 минуте его успех повторил Александр Денежкин. В итоге встреча завершилась победой «Лады» - 1:2.

Как сообщает пресс-службе тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет на выезде. В пятницу, 20 декабря, ей предстоит в Новокузнецке сыграть против «Металлурга».

ИСТОЧНИК KP.RU