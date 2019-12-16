2019-12-16T08:48:16+03:00
Спорт

Обидное поражение: ХК ЦСК ВВС на последних секундах матча проиграл «Нефтянику»

За всю встречу была забита только одна шайба
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В воскресенье, 15 декабря, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ЦСК ВВС и «Нефтяником» из Альметьевска. К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть гостей. Они потерпели обидное поражение — 0:1. Единственная за весь матч шайба была заброшена буквально на последних секундах.

- Мы бились, старались. Я не знаю, колдуны, наверное, сидят на трибунах. Мы столько игр отдали на последних минутах, чудеса просто какие-то. Рок какой-то висит над нами. В этом году просто катастрофа, - прокомментировал матч главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет во вторник, 17 декабря. На своей ледовой площадке она примет «Торос» из Нефтекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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