2019-12-16T09:02:19+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейские нашли «резиновый» дом с 15 мигрантами

Хозяйка жилплощади фиктивно прописала иностранцев за помощь в строительных работах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина прописала у себя дома мигрантов и стала фигуранткой уголовного делаЖенщина прописала у себя дома мигрантов и стала фигуранткой уголовного дела
Изменить размер текста:

В Ставропольском районе полицейские нашли владельцу «резинового» дома. 56-летняя жительница села Зеленовка фиктивно прописала у себя сразу 15 мигрантов, правда, жить разрешила только двоим.

- Хозяйка дома рассказала, что за данную услугу деньги не брала. Взамен иностранцы помогали ей в строительных работах. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Жительница села Зеленовка полностью признала свою вину. За незаконную прописку иностранцев ей может грозить до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объединили стоки и питьевую воду: в Самаре неизвестные продолжили водопровод через канализационный коллектор
Парк развлечений «Мегалэнд» в Самаре проводит акцию «Безлимит»
Обещали помочь автомойке: в Самаре чиновники из двух районных администраций попались на взятке
Самарская область получила символический ключ от ледового дворца «Кристалл»
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного внедорожника LADA 4х4
Самарская область оказалась в середине рейтинга по обеспеченности врачами
Дед Мороз побывал в «Новой Самаре» и назначил дату проведения новогодней елки
В Самаре спросят мнение жителей о строительстве высоток на месте бывшего ипподрома
В трех районах Самары могут быть проблемы с холодной водой из-за шуги на Волге
Самарские таможенники задержали фургон с несколькими тысячами поддельных презервативов и зажигалок
На трассе М-5 под Самарой иномарка влетела на «встречке» в УАЗ: машины раскидало по кюветам
В Тольятти будут судить похитителя более 8 тонн рельсов с железной дороги
«Это настоящий пятизвездочный отель»: самарцев зовут в путешествие на новом современном теплоходе «Мустай Карим»
«Сызрань-2003» и «Юнит» стали участниками нового сезона Футбольной небесной лиги
В Самаре два перекрестка на улицы Авроры снабдят допсекциями
Двое иностранцев, которых самарские силовики задержали за незаконный переход границы РФ, год проведут в колонии
МФК «Динамо Самара» обыграл участника «Финала четырех» Лиги чемпионов
В Самарской области установили цены на эвакуацию авто и штрафстоянку на 2020 год