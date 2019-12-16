В Самарской области полицейские нашли «резиновый» дом с 15 мигрантами
В Ставропольском районе полицейские нашли владельцу «резинового» дома. 56-летняя жительница села Зеленовка фиктивно прописала у себя сразу 15 мигрантов, правда, жить разрешила только двоим.
- Хозяйка дома рассказала, что за данную услугу деньги не брала. Взамен иностранцы помогали ей в строительных работах. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Жительница села Зеленовка полностью признала свою вину. За незаконную прописку иностранцев ей может грозить до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU