Стали известны стоимость билетов и дата открытия океанариума в Самаре

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-16T09:28:55+03:00

Более 4 тысяч морских обитателей теперь будут жить в ТРК «Московский»

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В Самаре уже на этой неделе откроется крупнейший в Поволжье океанариум. Жителей и гостей города ждут в ТРК «Московский» в пятницу, 20 декабря.

Стала известна и стоимость билетов. Чтобы посмотреть на обитателей океанариума, взрослым придется заплатить 700 рублей. Цена детского билета составит 500 рублей. Бесплатным будет вход только для детей в возрасте до 3 лет.

Напомним, что в океанариуме хотят разместить более 4 тысяч морских обитателей, в том числе черепах, выдр и крокодилов. Также ранее руководитель строительства океанариума сообщал «КП-Самара», что в город привезут четырех пингвинов из Германии, а еще несколько акул из Москвы и розовых араванов.

ИСТОЧНИК KP.RU