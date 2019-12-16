Стали известны стоимость билетов и дата открытия океанариума в Самаре
В Самаре уже на этой неделе откроется крупнейший в Поволжье океанариум. Жителей и гостей города ждут в ТРК «Московский» в пятницу, 20 декабря.
Стала известна и стоимость билетов. Чтобы посмотреть на обитателей океанариума, взрослым придется заплатить 700 рублей. Цена детского билета составит 500 рублей. Бесплатным будет вход только для детей в возрасте до 3 лет.
Напомним, что в океанариуме хотят разместить более 4 тысяч морских обитателей, в том числе черепах, выдр и крокодилов. Также ранее руководитель строительства океанариума сообщал «КП-Самара», что в город привезут четырех пингвинов из Германии, а еще несколько акул из Москвы и розовых араванов.
ИСТОЧНИК KP.RU