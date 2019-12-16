2019-12-16T09:41:05+03:00
Общество

В Самаре радиостанция вручит горожанам подарки за то, что они родились в определенный день

Если ваш день рождения совпал с датой, которую озвучит в прямом эфире на радиостанции «Радиола» 96.3 FM ведущий, то ждите приятный сюрприз
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Радиостанция «Радиола» 96.3 FM в Самаре объявила о старте акции «День рождения каждый день». Каждый, у кого день рождения совпадет с датой, которую озвучит ведущий в программе по будням в 8:20, получит подарок.

- Вы можете получить неожиданный подарок, если ваш день рождения совпадет с датой объявляемой ведущим по будням в 8:20. Для того, чтобы принять участие в акции, заполните специальную анкету на сайте www.radiola963fm.ru и слушайте радиостанцию. Услышав дату своего дня рождения в эфире - присылайте любое сообщение первыми в Viber или Whats App на номер 8-846-321-0-96 и 3 и получайте подарок! – рассказали на радиостанции.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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