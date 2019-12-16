В Самаре радиостанция вручит горожанам подарки за то, что они родились в определенный день
Радиостанция «Радиола» 96.3 FM в Самаре объявила о старте акции «День рождения каждый день». Каждый, у кого день рождения совпадет с датой, которую озвучит ведущий в программе по будням в 8:20, получит подарок.
- Вы можете получить неожиданный подарок, если ваш день рождения совпадет с датой объявляемой ведущим по будням в 8:20. Для того, чтобы принять участие в акции, заполните специальную анкету на сайте www.radiola963fm.ru и слушайте радиостанцию. Услышав дату своего дня рождения в эфире - присылайте любое сообщение первыми в Viber или Whats App на номер 8-846-321-0-96 и 3 и получайте подарок! – рассказали на радиостанции.
На правах информационного партнерства.
ИСТОЧНИК KP.RU