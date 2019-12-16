МФК «Динамо Самара» обыграл участника «Финала четырех» Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-16T09:56:56+03:00

Первый матч восьмого тура между этими командами завершился победой «Тюмени» 3:1. Фото: МФК «Тюмень».

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Бронзовый призер чемпионата России по мини-футболу «Динамо Самара» во втором матче восьмого тура этого сезона обыграл на выезде «Тюмень». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу волжан. Голами в составе самарцев отметились Исламов, Саносян, Смирнов и Заболонков.

- В первом тайме немного и мы, и соперник нагрубили, у команд долгое время было по пять фолов, поэтому играли очень осторожно, не хотели получить шестой фол. Второй тайм оказался интереснее, «Тюмень» стала подключать голкипера к атакам. Моменты стали возникать, но опять здорово сыграли вратари. Конечно, мы довольны победой, обыграть чемпиона страны и участника финала четырех Лиги чемпионов дорогого стоит, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Первый матч восьмого тура между этими командами завершился победой «Тюмени» 3:1.

Следующую игру волжане проведут 20 декабря. На выезде они сыграют с «Беркутом» из Грозного.

ИСТОЧНИК KP.RU