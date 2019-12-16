2019-12-16T10:12:12+03:00
Происшествия

Двое иностранцев, которых самарские силовики задержали за незаконный переход границы РФ, год проведут в колонии

Мужчинам запретили въезжать в страну из-за неоднократного нарушения миграционного законодательства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иностранцы год проведут в колонии общего режимаИностранцы год проведут в колонии общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд вынес приговор двоим иностранцам, которые в мае этого года незаконно перешли границу РФ, а потом прибыли в Самарскую область.

- Установлено, что 38-летний и 57-летний жители одной из среднеазиатских республик, которым из-за неоднократного нарушения миграционного законодательства, запретили въезд в РФ, в ночь на 14 мая незаконно пересекли границу вне установленных пограничных пунктов пропуска, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области».

Как только нелегальные мигранты прибыли в 63 регион, их сразу же задержали силовики. В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Недавно Первомайский районный суд Оренбургской области вынес им приговор — обоих на 1 год отправили в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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