«Это настоящий пятизвездочный отель»: самарцев зовут в путешествие на новом современном теплоходе «Мустай Карим»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-16T10:52:18+03:00

Первый рейс нового судна запланирован на 2-4 мая и пройдет по маршруту Москва – Углич – Москва. Фото: www.infoflot.com.

В 2020 году он будет ходить между Москвой и Санкт-Петербургом

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Жителей Самарской области приглашают в круизы на теплоходе «Мустай Карим», который построили в этом году на нижегородском судостроительном заводе. Первый рейс нового судна запланирован на 2-4 мая и пройдет по маршруту Москва – Углич – Москва. Продажу круизов на 2020 год организует круизный центр «Инфофлот».

- Комфортабельный четырехпалубный лайнер спроектирован «Морским инженерным бюро» и оснащен новейшим навигационным оборудованием. Отправляясь в круиз, вы окажетесь на борту настоящего пятизвездочного отеля. Дизайны интерьеров разработаны знаменитым яхтенным архитектором Guido de Groot, чтобы вам было максимально уютно в круизе, - отметили в «Инфофлоте».

В 2020 году теплоход «Мустай Карим» совершит рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с заходом в города Большого Золотого кольца. Фото: www.infoflot.com.

В 2020 году теплоход «Мустай Карим» совершит рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с заходом в города Большого Золотого кольца: Ярославль, Углич, Плёс, а также со стоянками в северо-западном регионе: Мандроги, Горицы, Кузино, Кижи.

Подробнее узнать о теплоходе «Мустай Карим», а также забронировать круизы на нем можно на сайте «Инфофлота».

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ИСТОЧНИК KP.RU