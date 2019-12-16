В Тольятти будут судить похитителя более 8 тонн рельсов с железной дороги

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-16T10:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти в скором времени предстанет перед судом 28-летний похититель рельсов с железной дороги. Мужчина хотел сдать их на металлолом.

- Установлено, что обвиняемый хотел разобрать часть нерабочего подъездного железнодорожного пути. Для этого он нанял двоих рабочих, заверив их, что у него есть разрешение на это, - сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

Рабочие, используя газосварочное оборудование, распиливали рельсы на куски, а потом с помощью погрузчика сложили их для дальнейшей перевозки в пункт приема металлолома. Таким образом они успели демонтировать около 20 кусков рельсов массой 8,14 тонн. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

В дальнейшем все сворованное имущество было возвращено владельцу — транспортной компании. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении тольяттинца и передали его на рассмотрение в суд Комсомольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU