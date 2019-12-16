2019-12-16T11:29:06+03:00
Общество

Самарские таможенники задержали фургон с несколькими тысячами поддельных презервативов и зажигалок

Контрафакт везли из Республики Казахстан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фургон с контрафактом самарские таможенники задержали в ОренбургеФургон с контрафактом самарские таможенники задержали в ОренбургеФото: Олег УКЛАДОВ
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Самарские таможенники задержали в Оренбурге грузовой фургон, который перевозил несколько тысяч контрафактных товаров. В частности, некто из Республики Казахстан решил снабдить российские прилавки поддельными презервативами и зажигалками.

- В ходе проверки были выявлены 10 тысяч товаров с признаками контрафакта, которые были маркированы товарными знаками Contex, а также зажигалки с товарными знаками Feudor, Criсket и зажигалки с фонариками Louis Vuitton, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Таможенники направили запросы правообладателям. Один бренд подтвердил, что задержанный товар — поддельный. Сумма нанесенного ему ущерба составила более 335 тысяч рублей. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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