2019-12-16T11:49:00+03:00
Общество

В трех районах Самары могут быть проблемы с холодной водой из-за шуги на Волге

Оборудование на НФС-2 частично обледенело, жителей переключают на НФС-1
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Образование шуги на Волге может отразиться на водоснабжении СамарыОбразование шуги на Волге может отразиться на водоснабжении Самары
Изменить размер текста:

В Самаре на Волге образовалась шуга — мелкий рыхлый лед, смешанный с водой. Из-за этого в городе могут возникнуть проблемы с подачей холодной воды.

- Образование шуги на реке привело к обледенению оголовка водозаборных сооружений насосной-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге. Воды туда поступает гораздо меньше, чем обычно, поэтому основная нагрузка ляжет на НФС-1 и ГВС, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Сейчас специалисты компании проводят технологические переключения жителей Промышленного, Кировского и Красноглинского районов. Также они занимаются очисткой оборудования станции № 2 от шуги. Как отмечают в «РКС-Самара», ситуация находится под контролем, но в понедельник, 16 декабря, и в ближайшие дни в этих трех районах города, возможно, ограничат подачу холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объединили стоки и питьевую воду: в Самаре неизвестные продолжили водопровод через канализационный коллектор
Парк развлечений «Мегалэнд» в Самаре проводит акцию «Безлимит»
Обещали помочь автомойке: в Самаре чиновники из двух районных администраций попались на взятке
Самарская область получила символический ключ от ледового дворца «Кристалл»
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного внедорожника LADA 4х4
Самарская область оказалась в середине рейтинга по обеспеченности врачами
Дед Мороз побывал в «Новой Самаре» и назначил дату проведения новогодней елки
В Самаре спросят мнение жителей о строительстве высоток на месте бывшего ипподрома
В трех районах Самары могут быть проблемы с холодной водой из-за шуги на Волге
Самарские таможенники задержали фургон с несколькими тысячами поддельных презервативов и зажигалок
На трассе М-5 под Самарой иномарка влетела на «встречке» в УАЗ: машины раскидало по кюветам
В Тольятти будут судить похитителя более 8 тонн рельсов с железной дороги
«Это настоящий пятизвездочный отель»: самарцев зовут в путешествие на новом современном теплоходе «Мустай Карим»
«Сызрань-2003» и «Юнит» стали участниками нового сезона Футбольной небесной лиги
В Самаре два перекрестка на улицы Авроры снабдят допсекциями
Двое иностранцев, которых самарские силовики задержали за незаконный переход границы РФ, год проведут в колонии
МФК «Динамо Самара» обыграл участника «Финала четырех» Лиги чемпионов
В Самарской области установили цены на эвакуацию авто и штрафстоянку на 2020 год