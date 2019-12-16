В трех районах Самары могут быть проблемы с холодной водой из-за шуги на Волге

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-16T11:49:00+03:00

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В Самаре на Волге образовалась шуга — мелкий рыхлый лед, смешанный с водой. Из-за этого в городе могут возникнуть проблемы с подачей холодной воды.

- Образование шуги на реке привело к обледенению оголовка водозаборных сооружений насосной-фильтровальной станции № 2 в Студеном овраге. Воды туда поступает гораздо меньше, чем обычно, поэтому основная нагрузка ляжет на НФС-1 и ГВС, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Сейчас специалисты компании проводят технологические переключения жителей Промышленного, Кировского и Красноглинского районов. Также они занимаются очисткой оборудования станции № 2 от шуги. Как отмечают в «РКС-Самара», ситуация находится под контролем, но в понедельник, 16 декабря, и в ближайшие дни в этих трех районах города, возможно, ограничат подачу холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU