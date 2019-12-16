2019-12-16T12:18:02+03:00
Общество

В Самаре спросят мнение жителей о строительстве высоток на месте бывшего ипподрома

Местная компания предложила возвести дома с 0,3 парковочного места на одну квартиру
Анастасия ФИЛАТОВА
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Компания "Ремстрой" предложила застроить участок на Московском шоссе площадью 11136 кв.мКомпания "Ремстрой" предложила застроить участок на Московском шоссе площадью 11136 кв.мФото: Архив "КП"
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В Самаре на месте бывшего ипподрома хотят построить высотки. Компания «Ремстрой» обратилась в департамент градостроительства с просьбой разрешить ей многоэтажную жилую застройку на Московском шоссе, 270 с некоторыми отклонениями от норм.

- Компания запросила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта. Жилая застройка планируется на участке площадью 11136 кв.м. Предполагается, что на одну квартиру там будет отведено 0,3 парковочного места, - говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Прежде, чем застройщику дадут разрешение на возведение высоток напротив ТЦ «Самолет», спросят мнения местных жителей. Будут проведены публичные слушания, но когда именно, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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